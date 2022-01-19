Борис Джонсон объявил об отмене большинства коронавирусных ограничений в Англии. Даже маски носить не надо

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене с 26 января ограничений, введенных из-за распространения варианта коронавируса омикрон, сообщает BBC News. Выступая в Палате общин, Джонсон заявил, что, по мнению экспертов, нынешняя волна распространения коронавируса достигла пика на национальном уровне.

С 26 января в Англии будет отменено обязательное использование масок в общественных местах, это станет рекомендацией. Также отменят требование предъявлять для посещения ночных клубов, концертов и массовых мероприятий. Власти Англии оставили на усмотрение организаторов отдельных мероприятий вопрос о том, использовать или нет ковид-паспорта для пропуска людей.

Борис Джонсон отметил, что больше власти не будут рекомендовать жителям работать из дома, поэтому им следует обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кроме того, уже 20 января ученики старших классов смогут не носить маски в школах.

Премьер-министр добавил, что правительство собирается отменить требование об изоляции людей, у которых выявили ковид. По его словам, пока это требование остается в силе, но по мере распространения ковида это должно стать рекомендацией. Срок действия этих правил истекает 24 марта.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

The Guardian пишет, что отмена большинства коронавирусных ограничений воспринимается как попытка Бориса Джонсона успокоить членов парламента, «рассерженных» из-за сообщений о вечеринках в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, проведенных во время локдауна.

Ранее в январе в Палате общин обсудили вечеринку, прошедшую в саду резиденции в мае 2020 года, во время первого локдауна. Борис Джонсон, участвовавший в вечеринке, сказал парламентариям, что считал, будто там проходит рабочее мероприятие. Он извинился за то, что нарушил коронавирусные правила.

В декабре 2021 года в Великобритании возник скандал из-за видео, где сотрудники канцелярии Бориса Джонсона шутили о рождественской вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит во время локдауна в декабре 2020 года. Джонсон извинился за это видео. Сотрудница аппарата премьер-министра, попавшая на видео, уволилась.

Читайте также

Рейтинг Бориса Джонсона рухнул из-за вечеринки на прошлое Рождество, о которой узнали СМИ Обычным британцам тогда запрещали навещать даже умирающих родственников

Читайте также

Рейтинг Бориса Джонсона рухнул из-за вечеринки на прошлое Рождество, о которой узнали СМИ Обычным британцам тогда запрещали навещать даже умирающих родственников

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!