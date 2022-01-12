Борис Джонсон признался, что во время локдауна посетил вечеринку в саду своей резиденции. Он думал, что это рабочее мероприятие

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в мае 2020 года, во время первого общенационального локдауна из-за коронавируса, он посетил вечеринку, которая проходила в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне, пишет BBC News.

Выступая в Палате общин, Джонсон извинился перед людьми, которые в то время соблюдали локдаун:

Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю, через что им пришлось пройти: люди не могли оплакивать своих родных, жить так, как им хочется, и заниматься любимым делом. И я знаю, какой гнев они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю, поскольку думают, что люди на Даунинг-стрит, которые разрабатывали [коронавирусные] правила, сами не соблюдают их.

Британский премьер рассказал, что 20 мая 2020 года, когда проходила вечеринка, он вышел в сад своей резиденции, чтобы поблагодарить сотрудников. По его словам, через 25 минут он вернулся в свой кабинет и продолжил работу. При этом тогда, сказал Джонсон, он полагал, что это рабочее мероприятие. Сейчас он считает, что должен был прекратить вечеринку.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер потребовал, чтобы Борис Джонсон ушел в отставку из-за его «жалких» оправданий и «нелепой» лжи.

О вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит в мае 2020 года, впервые стало широко известно в январе 2022 года. По данным ITV и BBC News, на выпивку в саду резиденции премьер-министра пригласили около 100 человек, но пришли только 30, в том числе Борис Джонсон.

В декабре 2021 года в Великобритании возник скандал из-за видео, где сотрудники канцелярии премьер-министра шутят о рождественской вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит во время локдауна в декабре 2020 года. Борис Джонсон извинился за видео и распорядился провести внутреннее расследование. Сотрудница аппарата Джонсона Аллегра Стрэттон, попавшая на видео, подала в отставку.

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