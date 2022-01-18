Издатель World of Warcraft и Call of Duty уволил 37 сотрудников после обвинений в домогательствах и дискриминации

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Одна из крупнейших мировых компаний по разработке видеоигр с июля 2021 года уволила 37 человек после рассмотрения и ненадлежащее поведение на работе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в пресс-службе компании подтвердили эти сведения.

Еще 44 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе некоторые получили письменные выговоры и официальные предупреждения, пишет Reuters со ссылкой на заявление Activision Blizzard.

Источники WSJ утверждают, что компания собиралась перед зимними праздниками представить отчет о принятых кадровых решениях, но глава Activision Blizzard Бобби Котик задержал его публикацию, посчитав, что внутренние проблемы покажутся еще более серьезными, чем уже известно. В пресс-службе сказали, что компания продолжает работу над отчетом.

В неопубликованном отчете, по данным газеты, сказано, что с июля, когда к компании подали иск из-за возможных сексуальных домогательств и нарушения равной оплаты труда, Activision Blizzard получила от сотрудников около 700 сообщений о неподобающем поведении и других проблемах, причем в ряде случаев речь шла об одном и том же инциденте.

Пресс-секретарь Activision Хелейн Класки оспорила данные о 700 сообщениях. Она заявила, что жалобы включали все заявления в соцсетях, а поднятые вопросы варьировались от безобидных проблем до «небольшого числа» потенциально серьезных обвинений, которые компания расследовала.

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В сентябре 2021 года Activision Blizzard согласилась урегулировать спор с Комиссией США по равноправию в сфере занятости, которая подала к компании иск о харассменте и дискриминации сотрудниц. Издатель видеоигр решил выплатить пострадавшим 18 миллионов долларов. Это соглашение должен утвердить суд.

В ноябре The Wall Street Journal сообщила, что глава Activision Blizzard Бобби Котик долгие годы знал о сексуальных домогательствах в компании и покрывал виновных. Помощница Котика утверждала, что в 2006 году тот угрожал ей убийством. После этой публикации каждый пятый из примерно 10 тысяч сотрудников Activision Blizzard подписал петицию с требованием отставки Котика, а сам глава компании допустил, что может уйти со своего поста.

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