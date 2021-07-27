Власти Калифорнии заявили о дискриминации и домогательствах в компании, издающей Diablo и Call of Duty. Сотрудники и игроки ответили бойкотом На фоне скандала почти остановилась работа над World of Warcraft

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Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния 20 июля подал иск к Activision Blizzard — одной из крупнейших в мире компаний по разработке видеоигр (штаб-квартира находится в Калифорнии). Activision Blizzard издает игры Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft и Diablo. В компании работают около 9500 человек, в ее игры играют более 100 миллионов человек по всему миру.

Иск стал результатом двухлетнего расследования DFEH. В нем говорится, что в Activision Blizzard царила корпоративная культура «студенческого братства», а сотрудницы компании меньше зарабатывали и реже получали повышение, чем их коллеги-мужчины, а также подвергались сексуальным домогательствам с их стороны. Мужчины отпускали шутки по поводу изнасилования, в открытую обсуждали внешний вид женщин и перепоручали им свою работу, предпочитая в рабочее время играть в видеоигры.

DFEH также отметил, что одна из сотрудниц Activision Blizzard покончила с собой во время командировки, в которую ее коллега взял с собой секс-игрушки. Руководство компании состоит в основном из белых мужчин и долгое время оставляло без внимания жалобы на корпоративную культуру, заставляя пострадавших женщин молчать, говорится в иске DFEH.

Руководство Activision Blizzard заявило, что изложенные в иске истории произошли давно и были вырваны из контекста

Activision Blizzard отвергла обвинения в дискриминации. «Картина, которую описывает DFEH, не актуальна для Blizzard. За несколько лет с начала расследования мы внесли значительные изменения в культуру компании и добились большего разнообразия в командах наших руководителей», — заявил директор по корпоративным коммуникациям Activision Blizzard Кельвин Лю.

Фрэнсис Таунсенд — исполнительный вице-президент Activision Blizzard по корпоративным делам, которая руководит объединением сотрудниц компании, — написала персоналу Activision Blizzard письмо, в котором заявила, что иск DFEH состоит из «фактически неточных, старых и вырванных из контекста случаев, часть из которых произошла более десяти лет назад».

Многих сотрудников Activision Blizzard возмутил ответ топ-менеджмента. Игроки WoW устроили забастовку внутри игры

Однако бывшие сотрудницы и сотрудники Activision Blizzard стали делиться своими историями домогательств в соцсетях. Их поддержали десятки людей, которые работали или работают в компании — в том числе бывший композитор Diablo III и World of Warcraft Рассел Брауэр и главный дизайнер World of Warcraft Джереми Физел. «Многие из нас сегодня не будут работать в знак солидарности с женщинами, выступившими с обвинениями», — написал Физел в твиттере 23 июля.

Персонал Activision Blizzard написал открытое письмо руководству компании, в котором осудил высказывания топ-менеджмента и призвал признать ущерб, нанесенный жертвам дискриминации и домогательств. «Слова и действия нашего руководства неточно отражают наши ценности как сотрудников», — говорится в письме, которое подписали уже не меньше двух тысяч бывших и нынешних сотрудников компании.

Несколько онлайн-изданий и ютьюб-каналов про видеоигры отказались рассказывать об играх Activision Blizzard. Акцию протеста организовали даже пользователи World of Warcraft: некоторые отказались от подписки на игру, а другие устроили сидячую забастовку внутри игры; к ней присоединились сотни персонажей. Также игроки призвали убрать из World of Warcraft упоминания про Алекса Афрасиаби — бывшего старшего креативного директора игры, который фигурирует в иске DFEH как один из менеджеров, пристававших к женщинам.

Президент Blizzard назвал обвинения «чрезвычайно тревожными». Бывшие руководители студии извинились

Впрочем, некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры компании признали серьезность обвинений. Президент Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard) Джей Аллен Брэк назвал факты, изложенные в иске DFEH, «чрезвычайно тревожными». При этом Брэк входит в число тех, кто упомянут в иске; там говорится, что он знал про жалобы на дискриминацию и домогательства, но ничего с этим не сделал.

Сооснователь и бывший глава Blizzard Entertainment, который проработал в ней 28 лет, Майк Морхейм заявил, что ему стыдно, и принес извинения. «Тот факт, что столь многие женщины столкнулись с неподобающим поведением и не получили поддержки, означает, что мы их подвели. Кроме того, нам не удалось обеспечить чувство безопасности, необходимое для того, чтобы люди могли свободно рассказать свою правду», — написал Морхейм.

Крис Метцен — бывший вице-президент Blizzard Entertainment, который работал над созданием вселенных игр Warcraft, Diablo и StarCraft, а также озвучивал некоторых персонажей, отреагировал похожим образом: «Всем вам в Blizzard — тем, кого я знаю, и тем, кого я никогда не встречал, — я приношу свои глубочайшие извинения за ту роль, которую сыграл в культуре, способствовавшей харассменту, неравенству и безразличию».

На фоне скандала работа над WoW практически остановилась

На фоне скандала в Activision Blizzard фактически остановилась работа над World of Warcraft, рассказал старший системный дизайнер игры Джефф Гамильтон. Он осудил реакцию топ-менеджмента компании и заявил, что «испытывает отвращение» из-за травмы, нанесенной его друзьям и коллегам.

«Я не знаю, что делать. У меня нет всех ответов. Могу сказать, что работа над World of Warcraft сейчас почти не ведется из-за этой непристойности. И это никому не выгодно — ни игрокам, ни разработчикам, ни акционерам», — написал Гамильтон в твиттере 25 июля.

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Ольга Корелина