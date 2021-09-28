Activision Blizzard заплатит 18 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск о харассменте и дискриминации своих сотрудниц

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Компания по разработке видеоигр Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов в рамках урегулирования иска со стороны Комиссии США по равноправию в сфере занятости (EEOC).

Как пишет CNN, иск EEOC к Activision Blizzard поступил в суд 27 сентября. В нем говорится, что сотрудницы компании подвергались сексуальным домогательствам, им мстили за жалобы на эти домогательства, платили меньше, чем мужчинам, и «дискриминировали из-за беременности».

Activision Blizzard заявила, что направит 18 миллионов долларов на выплаты пострадавшим. Если какая-то часть этой суммы останется невостребованной, ее выплатят благотворительным организациям, которые способствуют улучшению положения женщин в индустрии видеоигр, и другим инициативам в области гендерного равенства.

«В нашей компании нет места для дискриминации, харассмента или неравного обращения любого рода, и я благодарен женщинам, которые смело поделились своим опытом», — заявил глава Activision Blizzard Бобби Котик. Он выразил сожаление, что некоторые сотрудницы столкнулись с ненадлежащим поведением.

Кроме EEOC, иски к Activision Blizzard из-за дискриминации сотрудниц компании подали еще несколько государственных ведомств США, в том числе Департамент по защите трудовых и жилищных прав штата Калифорния и Национальное управление по трудовым отношениям. Эти претензии еще не урегулированы.

Activision Blizzard — одной из крупнейших в мире компаний по разработке видеоигр, которая выпустила в том числе Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft и Diablo. В компании работают более девяти тысяч человек, в ее игры играют более 100 миллионов человек по всему миру.

Департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на Activision Blizzard в июле. Обвинения ведомства вызвали скандал, в том числе внутри самой компании. Президент Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard) Джей Аллен Брэк подал в отставку.

Культура «студенческого братства» в Activision Blizzard

Власти Калифорнии заявили о дискриминации и домогательствах в компании, издающей Diablo и Call of Duty. Сотрудники и игроки ответили бойкотом На фоне скандала почти остановилась работа над World of Warcraft

Культура «студенческого братства» в Activision Blizzard

Власти Калифорнии заявили о дискриминации и домогательствах в компании, издающей Diablo и Call of Duty. Сотрудники и игроки ответили бойкотом На фоне скандала почти остановилась работа над World of Warcraft

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой