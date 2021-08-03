Президент Blizzard (издатель World of Warcraft и Diablo) уволился после обвинений в дискриминации и домогательствах в компании

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Президент разработчика и издателя видеоигр Джей Аллен Брэк подал в отставку после того, как власти Калифорнии подали иск о дискриминации и домогательствах в компании.

Как сообщает Bloomberg, сотрудники Blizzard узнали об уходе Брэка в электронном письме, направленном 3 августа. В Activision Blizzard, «материнской» компании Blizzard, официально подтвердили эту информацию.

На посту президента Брэка заменят два человека. Это Дженнифер Онил, бывшая глава разработчика игр Vicarious Visions (теперь — часть Blizzard), и Майк Ибарра, который ранее работал в корпорации Microsoft и перешел в Blizzard в 2019 году.

В пресс-службе заявили, что оба руководителя компании нацелены на то, чтобы компания Blizzard «стала самым безопасным и гостеприимным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения».

В ходе торгов акции Activision Blizzard упали на 3,5% и впервые с декабря 2020 года стоили ниже 80 долларов за ценную бумагу.

В июле власти американского штата Калифорния подали иск к Activision Blizzard из-за возможных сексуальных домогательств и нарушения равной оплаты труда. Основные обвинения затрагивают работу Blizzard Entertainment. Многие обвинения касались событий, которые произошли до 2018 года, когда Джей Аллен Брэк стал президентом Blizzard. При этом в иске сказано, что Брэк знал о жалобах на дискриминацию и домогательства, но ничего не делал.

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