В Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Трое преступников совершили разбойное нападение на вдову певца Александра Градского актрису Марину Коташенко и похитили около 100 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло 16 января в Наро-Фоминском районе Московской области. Трое мужчин, чьи личности пока не установлены, подстроили на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) дорожную аварию с автомобилем Коташенко. Около деревни Глаголево преступники на «Фольксвагене» врезались в «Лексус» вдовы Градского, после чего подсели к ней в машину и, угрожая оружием, потребовали ехать к ней домой, сообщают Mash и «112».

Злоумышленники добились, чтобы из дома Коташенко ушла прислуга, после чего вынудили женщину передать им около 100 миллионов рублей наличными. Затем они потребовали, чтобы женщина отвезла их в город Апрелевка, где преступники пересели в белый «Мерседес» и скрылись. Через несколько часов Коташенко обратилась с заявлением в полицию.

Портал «МВД медиа» подтвердил, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья трое вооруженных мужчин совершили разбойное нападение. Обстоятельства случившегося совпадают с теми, что сообщили СМИ, но официально в МВД не привели имя потерпевшей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), по которой предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы. Прокуратура Московской области сообщила, что поставила на контроль ход расследования дела «по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского».

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!