Суд отказался признать зарплатой в колонии доход Навального от работы в СМИ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Петушинский районный суд Владимирской области отказался удовлетворить иск Алексея Навального к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове, который касался требования политика зачислить на его счет зарплату за работу в информационном агентстве «Ключ». Об этом сообщает ТАСС.
Навальный участвовал в заседании по видеосвязи, его интересы в суде представлял адвокат Вадим Кобзев.
В ответе на иск политика руководство колонии заявило, что работа заключенных вне колонии возможна, если договор об этом был заключен с участием администрации ИК. Поскольку такого договора нет, суд отказал Навальному в учете этих денег как зарплаты.
Суд также начал рассматривать второй иск политика — о признании незаконной постановки оппозиционера на профилактический учет как «экстремиста» и «террориста». Во время заседания стало известно, что комиссия ИК продлила действие учета еще на три месяца.
В итоге решение по второму иску отложили на 1 февраля, сообщил «Дождь». Защите Навального понадобилось время, чтобы изучить затребованные по иску документы.
«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас
Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.
Ровно год назад — 17 января 2021 года — Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». По прибытии в Москву политика задержали, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд заменил ему условный срок на реальный, отправив в ИК-2 во Владимирской области.