Суд отказался признать зарплатой в колонии доход Навального от работы в СМИ

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Петушинский районный суд Владимирской области отказался удовлетворить иск Алексея Навального к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове, который касался требования политика зачислить на его счет зарплату за работу в информационном агентстве «Ключ». Об этом сообщает ТАСС.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи, его интересы в суде представлял адвокат Вадим Кобзев.

В ответе на иск политика руководство колонии заявило, что работа заключенных вне колонии возможна, если договор об этом был заключен с участием администрации ИК. Поскольку такого договора нет, суд отказал Навальному в учете этих денег как зарплаты.

Суд также начал рассматривать второй иск политика — о признании незаконной постановки оппозиционера на как «экстремиста» и «террориста». Во время заседания стало известно, что комиссия ИК продлила действие учета еще на три месяца.

В итоге решение по второму иску отложили на 1 февраля, сообщил . Защите Навального понадобилось время, чтобы изучить затребованные по иску документы.

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Ровно год назад — 17 января 2021 года — Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». По прибытии в Москву политика задержали, обвинив в нарушении условий испытательного срока по . Суд заменил ему условный срок на реальный, отправив в ИК-2 во Владимирской области.

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