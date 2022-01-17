Диджей Иманбек из Казахстана первым из русскоязычных исполнителей набрал миллиард прослушиваний на Spotify. К сожалению, треков на русском у него нет

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Трек «Roses — Imanbek Remix» диджея Иманбека из Казахстана получил награду Spotify за миллиард прослушиваний по всему миру. Об этом сообщили «Медузе» в российском представительстве музыкального сервиса.

Иманбек, подчеркнули в Spotify, стал первым русскоговорящим исполнителем, достигшим такого результата. Награду завоевал ремикс на композицию американского рэпера SAINt JHN, выпущенный в 2019 году. Сейчас у трека Иманбека уже более 1,5 миллиардов прослушиваний. Комментируя награду, Иманбек заявил следующее:

Музыка не имеет границ, и награда от такого крупного стриминга, как Spotify, это подтверждает. Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами.

В дискографии Иманбека удалось найти лишь единственный трек со словами на русском языке — композицию Leck, где один из куплетов исполняет Моргенштерн.

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Иманбек специализируется на совместных треках с приглашенными певцами и ремиксах на уже известные хиты.

В 2020 году Иманбек за «Roses» стал обладателем премии Американской академии звукозаписи — «Грэмми».

В 2021 году музыкант вошел в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет.

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