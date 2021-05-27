В рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет вошли Слава Марлоу, Варвара Шмыкова и диджей Иманбек

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Журнал Forbes представил третий ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Список составлялся по десяти номинациям на основе лонг-листа из 100 претендентов. Победителей выбирал экспертный совет и редакция журнала, учитывая результаты голосования на сайте Forbes. Как отмечается, помимо россиян, в лонг-лист попали несколько уроженцев Беларуси, а также представитель Казахстана.

В номинации «Предприниматели» победили Артур Зеленый (Performance Group), Дарья Крошкина (StudyFree) и Алексей Белянкин (Legionfarm), а в номинации «Управление» — Валерия Матюхина («СберТройка»), Константин Сидорков (Mail.ru Group) и Роман Маресов («Яндекс Go»).

Среди наиболее перспективных молодых спортсменов Forbes выделил игрока в CS:GO Дмитрия Sh1ro Соколова, хоккеиста Андрея Василевского и фигуристку Анну Щербакову.

Победителями номинации «Новые медиа» названы исполнительный продюсер «Амурских волн» Ирина Колмыкова, ютьюб-блогер Антон Лядов и стример Вячеслав Леонтьев (Слава Buster).

В музыкальной категории первенствовали участники Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская, певец и битмейкер Слава Марлоу и казахский диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek). Лидерами в номинации «Искусство» стали художник Вова Перкин, оператор Ксения Середа и актриса Варвара Шмыкова.

Предприниматели: Артур Зеленый (Performance Group), Дарья Крошкина (StudyFree), Алексей Белянкин (Legionfarm); Финансы и инвестиции: Олег Безумов (исполнительный директор Goldman Sachs в Лондоне), Ольга Шиханцова (инвестиционный директор Speedinvest), Георгий Высоцкий («Нетмонет»); Наука и технологии: Ростислав Павлов (замдиректора Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова), Жанна Медведева (вице-президент по запускам Exolaunch), Павел Савинков (руководитель группы разработки беспилотников Arrival); Управление: Валерия Матюхина (гендиректор «СберТройки»), Константин Сидорков (директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group), Роман Маресов (CPO «Яндекс Go»); Спорт и киберспорт: игрок в CS:GO Дмитрий Sh1ro Соколов, хоккеист Андрей Василевский, фигуристка Анна Щербакова; Социальные практики: Леонид Драбкин (операционный координатор «ОВД-Инфо»), Эльмира Ибрагимова (основатель школы футбола для девочек в Дагестане), Сергей Нугаев и Александр Братчиков (основатели проекта «Кружок»); Новые медиа: исполнительный продюсер «Амурских волн» Ирина Колмыкова, ютьюб-блогер Антон Лядов, стример Вячеслав Леонтьев (Слава Buster); Музыка: участники Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская, певец и битмейкер Слава Марлоу, Иманбек Зейкенов (DJ Imanbek); Искусство: художник Вова Перкин, оператор Ксения Середа, актриса Варвара Шмыкова; Мода и дизайн: визажист Кейт Мур, стилист Ксюша Смо, основательница Love & Swans Мария Лебедева.

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