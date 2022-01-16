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Обновление. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили изданию Orda, что большая часть из 149 погибших в городе — террористы-боевики. «49 трупов, которые украли из морга неизвестные, также входят в эту статистику», — заявили представители ведомства.

В Алмате во время и беспорядков погибли 149 мирных жителей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на заявление начальника департамента полиции города Каната Таймерденова, сообщает Tengrinews и РИА Новости.

«На сегодня погибли 11 сотрудников правоохранительных органов, среди гражданских — 149 человек», — цитирует Таймерденова Tengrinews.

Начальник полиции рассказал, что участники беспорядков не бросали раненых и убитых, похищали тела «своих сообщников», передает «Интерфакс». Всего в Алматы произошло семь нападений на морги, во время которых похитили 41 тело.

В городе также было похищено 1347 единиц оружия, на данный момент изъято только 127 единиц. После протестов в Алматы расследуется 405 уголовных дел, арестованы 249 человек.

Ранее власти Казахстана не называли число жертв среди мирных жителей. 15 января Генпрокуратура Казахстана заявила о не менее 225 погибших во время протестов, уточнив, что среди них часть — «бандиты, участвовавшие в терактах», а также 19 полицейских и военных.

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