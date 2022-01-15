Conflict Intelligence Team сообщила о переброске ракетных комплексов «Искандер» с Дальнего Востока в западном направлении
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях как минимум три видео, из которых сделала вывод о переброске ракетных комплексов «Искандер» из Восточного военного округа в западном направлении. Об этом CIT сообщила в своем телеграм-канале.
Видео были сняты на Урале и на Дальнем Востоке. Они появились в соцсетях 11 и 13 января. Аналитики CIT предполагают, что на видео сняты пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и ракеты комплекса «Искандер».
Как пишет CIT со ссылкой на «косвенную информацию из открытых баз данных», железнодорожные составы с частями комплекса «Искандер» выехали из Улан-Удэ и Биробиджана, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады. Они имеют на вооружении «Искандеры» и входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий Вооруженных сил РФ.
«Ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады „в Украину“ также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой», — отметили в CIT.
Здесь важно то, что такая бригада — средство армейского уровня, что означает, что из Восточного военного округа перебрасываются, скорее всего, не отдельные батальонно-тактические группы, а значительные силы дислоцированных там армий.
Весной 2021 Россия начала концентрировать войска вблизи украинской границы. Тогда исследователи также заметили переброску «Искандеров» в Воронежскую область.
Осенью 2021 года сообщения о стягивании российских войск к украинским границам возобновились. На Западе предполагают, что Москва готовится к вторжению в Украину. В России перемещение войск объясняли учениями.
Conflict Intelligence Team с ноября 2021-го неоднократно сообщала о переброске военной техники (в том числе зенитного ракетного комплекса «Бук») на запад России.