Conflict Intelligence Team сообщила о переброске ракетных комплексов «Искандер» с Дальнего Востока в западном направлении

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Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в соцсетях как минимум три видео, из которых сделала вывод о переброске ракетных комплексов «Искандер» из Восточного военного округа в западном направлении. Об этом CIT сообщила в своем телеграм-канале.

Видео были сняты на Урале и на Дальнем Востоке. Они появились в соцсетях 11 и 13 января. Аналитики CIT предполагают, что на видео сняты пусковые установки, транспортно-заряжающие машины и ракеты комплекса «Искандер».

Одно из видео, на которые ссылается CIT. Аналитики группы заявили, что части комплекса «Искандер» накрыты брезентом, но их можно распознать по очертаниям

Как пишет CIT со ссылкой на «косвенную информацию из открытых баз данных», железнодорожные составы с частями комплекса «Искандер» выехали из Улан-Удэ и Биробиджана, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады. Они имеют на вооружении «Искандеры» и входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий Вооруженных сил РФ.

«Ранее мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении. О переброске 107-й ракетной бригады „в Украину“ также упоминается в комментариях к одному из видео с военной техникой», — отметили в CIT.

Весной 2021 Россия начала концентрировать войска вблизи украинской границы. Тогда исследователи также заметили переброску «Искандеров» в Воронежскую область.

Осенью 2021 года сообщения о стягивании российских войск к украинским границам возобновились. На Западе предполагают, что Москва готовится к вторжению в Украину. В России перемещение войск объясняли учениями.

Conflict Intelligence Team с ноября 2021-го неоднократно сообщала о переброске военной техники (в том числе зенитного ракетного комплекса «Бук») на запад России.

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