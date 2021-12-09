Conflict Intelligence Team: под Воронеж перебросили дивизион ЗРК «Бук»

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Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что Россия продолжила собирать войска в областях, граничащих с Украиной.

На станции Масловка в пригороде Воронежа заметили множество военной техники, в том числе как минимум один зенитный ракетный комплекс «Бук», заявили в CIT. Две видеозаписи, снятые на станции, распространил телеграм-канал «Записки охотника».

В CIT сообщили, что на первой записи видно множество самоходных артиллерийских установок «Мста-С», танки Т-80У. Кроме того, на видео присутствуют самоходная огневая установка 9А310М1 и пуско-заряжающая установка 9А39М1 зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также транспортные машины 9Т229 на шасси КрАЗ-255 с транспортными контейнерами 9Я266 для ракет.

На другом видео виден эшелон с другими установками комплекса, а также с радиолокационной станцией 9С18М1 «Купол». Это позволяет предположить, что на станции находится как минимум один комплекс «Бук» в полном составе (один дивизион). Стоит отметить, что бортовые номера установок закрашены.

Западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании российских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.

7 декабря президент России Владимир Путин провел по видеосвязи переговоры с президентом США Джо Байденом. В основном они говорили о наращивании российских войск у границ Украины. Байден предупредил Путина о санкциях в случае вторжения в Украину. Путин в ответ потребовал гарантий, что НАТО не станет расширяться на восток. После этого США начали подготовку к переговорам стран НАТО с Россией, а Байден пообещал не отправлять американские войска в Украину.

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