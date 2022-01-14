«Ведомости»: поставщики предупредили торговые сети о росте цен на красную икру до 30%

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В конце 2021 — начале 2022 года поставщики красной икры уведомили розничные торговые сети о повышении цен на свою продукцию. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники четырех крупных ретейлеров, получивших соответствующие письма от партнеров.

Один из собеседников издания заявил, что поставщики собираются увеличить стоимость икры от 7 до 17% в зависимости от вида продукции, упаковки и других факторов. Сотрудник другого ретейлера сообщил, что по недорогим позициям предлагается повысить цены на 10%, по премиальным — на 20–30%.

Представитель «Верного» подтвердил, что сеть также получила уведомление об увеличении закупочной цены на красную икру на 7%. По его словам, такого значительного единовременного повышения цен на этот продукт в последние несколько лет не наблюдалось.

Поставщики объяснили необходимость увеличения стоимости икры ее дефицитом на рынке и ростом затрат на перевозки, пояснили собеседники «Ведомостей». Представитель «Верного» уточнил, что из-за неудачной путины лососевых рыб в других странах покупатели из стран Азии приобрели больше российской икры, чем обычно.

В пресс-службе Росрыболовства сочли резкое подорожание красной икры в России маловероятным, отметив, что стоимость этого продукта ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян. В ведомстве подчеркнули, что «дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет».

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По данным Росстата, красная икра непрерывно дорожает последние 20 лет. В октябре 2021 года средняя цена на лососевую икру в магазинах превысила пять тысяч рублей за килограмм и достигла максимума за всю доступную историю наблюдений. При этом в сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что на фоне роста вылова следует ожидать снижения цен на красную рыбу и икру.

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