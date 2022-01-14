В США снимут сериал по мотивам фильма «Дурак» Юрия Быкова

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Американская компания Orion Television, принадлежащая Metro-Goldwyn-Mayer, купила права на адаптацию фильма «Дурак» российского режиссера Юрия Быкова в виде англоязычного сериала. Об этом сообщает Variety.

Над шоу, получившим название , будет работать команда мини-сериала «Семь секунд» («Seven Seconds»), основанного на другом фильме Юрия Быкова — .

«Мы очень рады сотрудничеству с нашими партнерами из США, очень приятно, что фильмы производства Rock Films выходят на мировой уровень», — цитирует Variety заявление продюсера «Дурака» Киры Саксаганской.

«Дурак» — драма Быкова 2014 года. Картина рассказывает о слесаре-сантехнике, который пытается добиться расселения аварийного здания общежития, где живут 800 человек. Фильм был отмечен несколькими наградами, в том числе получил приз на «Кинотавре» и международном фестивале в Локарно.

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