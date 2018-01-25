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Вышел трейлер «Семи секунд» — сериала Netflix, снятого по мотивам «Майора» Юрия Быкова
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Семь секунд», который выйдет 23 февраля 2018 года.
Сериал снят по мотивам российского фильма «Майор» режиссера Юрия Быкова («Дурак», сериалы «Метод» и «Спящие»). «Семь секунд» расскажет о расследовании убийства 15-летнего жителя Джерси-Сити.
«Майор» — фильм Быкова 2013 года. Картина рассказывает о майоре полиции, который сбивает маленького мальчика, когда едет к жене в роддом. Главные роли в фильме исполнили Денис Шведов и сам Быков.