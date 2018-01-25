Сериал снят по мотивам российского фильма «Майор» режиссера Юрия Быкова («Дурак», сериалы «Метод» и «Спящие»). «Семь секунд» расскажет о расследовании убийства 15-летнего жителя Джерси-Сити.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Семь секунд», который выйдет 23 февраля 2018 года.

«Майор» — фильм Быкова 2013 года. Картина рассказывает о майоре полиции, который сбивает маленького мальчика, когда едет к жене в роддом. Главные роли в фильме исполнили Денис Шведов и сам Быков.