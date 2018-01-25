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Вышел трейлер «Семи секунд» — сериала Netflix, снятого по мотивам «Майора» Юрия Быкова

Meduza
08:35, 25 января 2018

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Семь секунд», который выйдет 23 февраля 2018 года.

Сериал снят по мотивам российского фильма «Майор» режиссера Юрия Быкова («Дурак», сериалы «Метод» и «Спящие»). «Семь секунд» расскажет о расследовании убийства 15-летнего жителя Джерси-Сити.

Seven Seconds | Official Trailer [HD] | Netflix
Netflix
«Майор» — фильм Быкова 2013 года. Картина рассказывает о майоре полиции, который сбивает маленького мальчика, когда едет к жене в роддом. Главные роли в фильме исполнили Денис Шведов и сам Быков.

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