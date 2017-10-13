«Я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить». Режиссер Юрий Быков заявил о возможном уходе из кино после сериала «Спящие»

Режиссер Юрий Быков, снявший сериал «Спящие» о противостоянии российских и американских спецслужб, заявил о возможном уходе из кино.

«Прошу вас понять меня правильно. Картина „Завод“ (поскольку это проект начатый и есть деловые обязательства) будет доделан, но, вероятно, это будет моя последняя картина. Я, как говорится, все просрал из-за собственной глупости и трусости», — написал Быков в соцсети «ВКонтакте».

«Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, — цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране», — написал режиссер.

В комментарии «Медузе» Быков сказал: «Меня многие рассматривали как ориентир, что неправильно, потому что я человек живой, несовершенный во многих отношениях <…> Я знаком с реакцией большинства интернет-аудитории и мне показалось, что они рассматривают меня как предателя моих предыдущих картин».