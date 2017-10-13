«Зрители свою оценку высказали» «Медуза» спросила у режиссера Юрия Быкова, почему он решил «уйти в тень» после критики в адрес его сериала «Спящие»
Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС
Вечером 13 октября сообщество «ВКонтакте», посвященное режиссеру Юрию Быкову (автору получивших многочисленные награды фильмов «Дурак» и «Майор»), опубликовало обращение к зрителям от его имени. В нем Быков попросил прощения, что заставил думать о себе как об «ориентире» — и что от него «окончательно отвернулись лучшие умы страны». Так режиссер, по всей видимости, отреагировал на критику в адрес его сериала «Спящие», который сейчас идет на Первом канале. «Медуза» дозвонилась до Быкова (он находился на съемочной площадке) и попросила объяснить, что означает его обращение.
— Это действительно ваше обращение?
— Да, мое. В свое время интернет-аудитория сделала [репутацию] фильма «Дурак»; интернет-аудитория же дала свою оценку работе под названием «Спящие». Мне кажется, мне надо всерьез задуматься над тем, кого из меня сделали; меня многие рассматривали как ориентир, в том числе моральный. Это неправильно, потому что я живой человек, несовершенный во многих отношениях. Имею ли я право — и моральное, и человеческое — быть тем, кем меня представляют? Для этого надо иметь достаточно серьезные волевые качества и очень жесткую гражданскую позицию. А я человек бесконечно плавающий, сомневающийся — меня это, честно говоря, самого раздражает.
Я чувствую, как я реагирую на это [отзывы зрителей на сериал «Спящие»], понимаю, что да, есть какая-то необходимость уйти в какую-то тень… Не знаю — чтобы разобраться, что я в действительности из себя представляю, и чем мне в принципе надо заниматься. Я знаком с реакцией большинства интернет-аудитории, и мне показалось, что они рассматривают меня как предателя моих предыдущих картин.
— Вы сами себя считаете предателем своих предыдущих картин?
— (После долгой паузы.) Я не могу сказать.
— На какое время вы собираетесь «уйти в тень»?
— Кто ж его знает! У меня есть картина «Завод», которую надо доделать. Она, конечно, будет сделана, есть ряд обязательств. Я имею в виду, что я не хотел бы просто выходить в публичное пространство в ближайшее время. Я не чувствую права что-то обсуждать, говорить, как я раньше это делал очень много раз.
— После «Завода» вы будете что-то снимать?
— Ну, есть у меня там — были, вернее — планы. Я не могу сейчас, честно говоря… Я стараюсь максимально адекватно отвечать на ваши вопросы, но я не скрываю, что я не в самом адекватном [состоянии].
— Кажется, вы в некотором раздрае.
— Ну, я подавлен.
— Не всем же зрителям не понравился сериал. Вы ощущаете их поддержку? А от коллег?
— Коллеги стараются поддерживать — на этом и существует цеховая солидарность. А зрители — в большинстве своем — свою оценку высказали.