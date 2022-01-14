Соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Росфинмониторинг включил соратников политика Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Их имена упоминаются в перечне в разделе «Включенные» под номерами два и три.

Волкова и Жданова внесли в список как людей, которых считают причастными к экстремистской деятельности. Возле их имен в перечне нет никаких дополнительных пометок, тогда как возле имен людей, которых считают причастными к терроризму, ставят звездочки (как это произошло с бывшим кандидатом в муниципальные депутаты из Ингушетии Туханом Зязиковым, фигурирующим под номером один).

Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета блокируются.

Леонид Волков — бывший руководитель региональной сети . Иван Жданов — бывший директор Фонда борьбы с коррупцией ( ). В июне 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры и объявил ФБК, штабы Навального и «экстремистскими организациями».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!