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Соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов

Источник: Росфинмониторинг

Росфинмониторинг включил соратников политика Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Их имена упоминаются в перечне в разделе «Включенные» под номерами два и три.

Волкова и Жданова внесли в список как людей, которых считают причастными к экстремистской деятельности. Возле их имен в перечне нет никаких дополнительных пометок, тогда как возле имен людей, которых считают причастными к терроризму, ставят звездочки (как это произошло с бывшим кандидатом в муниципальные депутаты из Ингушетии Туханом Зязиковым, фигурирующим под номером один).

Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета блокируются.

Леонид Волков — бывший руководитель региональной сети штабов Алексея Навального. Иван Жданов — бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В июне 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры и объявил ФБК, штабы Навального и Фонд защиты прав граждан «экстремистскими организациями».

О давлении на структуры Навального

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