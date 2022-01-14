Семилетняя Настя Радзинская из России вошла в десятку самых высокооплачиваемых ютьюб-блогеров мира. За год она заработала 28 миллионов долларов

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Журнал Forbes включил семилетнюю уроженку России Настю Радзинскую (Like Nastya) в рейтинг ютьюб-блогеров с самыми большими заработками за 2021 год.

Радзинская заняла шестое место в списке с годовым заработком в 28 миллионов долларов. Год назад девочка оказалась на седьмой строчке рейтинга с доходом в 18,5 миллиона долларов.

Еще один ребенок в рейтинге — 10-летний Райан Каджи из Техаса, который был лидером списка предыдущие два года, но в 2021-м опустился на седьмое место. Его годовой заработок журнал оценил в 27 миллионов долларов.

Первую строчку в новом списке Forbes занял Джимми Дональдсон (MrBeast) с доходом в 54 миллиона долларов, вторую — Джейк Пол (45 миллионов долларов), третью — блогер Markiplier (38 миллионов долларов).

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Настя Радзинская родилась в Туапсе, а в 2018 году вместе с родителями переехала в США. В своем ютьюб-канале она рассказывает о своей жизни. На данный момент у ее видеоблога 85,7 миллиона подписчиков.

Радзинская попадает в рейтинг самых высокооплачиваемых ютьюб-блогеров мира третий год подряд. В 2019-м, когда ей было пять лет, девочка заняла третье место. Тогда ее доходы были на 10 миллионов долларов меньше нынешних.

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