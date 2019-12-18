Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг ютьюб-блогеров с самыми большими заработками. Третье место в нем заняла пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская из Краснодара, с 2018 года живущая в США.

В Forbes отметили, что Радзинская стала «одним из самых быстроразвивающихся блогеров в мире благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом». По подсчетам журнала, за 12 месяцев (в рейтинге учитывается период с июля 2018 по июнь 2019 года) ее доходы составили 18 миллионов долларов.

Первое место в рейтинге также занял ребенок, восьмилетний Райан Каджи из Техаса. Его доходы Forbes оценил в 26 миллионов. На втором месте — авторы канала Dude Perfect: это пятеро мужчин в возрасте около 30 лет, которые выкладывают видео со спортивными трюками; их доход составил 20 миллионов.

Шведский блогер PewDiePie, канал которого со 102 миллионами подписчиков является самым популярным в YouTube, занял в рейтинге седьмое место с доходом в 13 миллионов долларов.