Шестилетняя Анастасия Радзинская из России вошла в десятку ютьюб-блогеров с самыми большими заработками

Шестилетняя Анастасия Радзинская из России вошла в ежегодный рейтинг ютьюб-блогеров с самыми большими заработками, который составляет журнал Forbes.

Радзинская заняла в рейтинге седьмое место. Forbes оценил ее годовой заработок в 18,5 миллиона долларов.

В прошлом году Радзинская также фигурировала в рейтинге Forbes. Тогда она заняла третье место с годовым заработком в 18 миллионов долларов.

Первое место в свежем рейтинге Forbes, как и в прошлом году, занял девятилетний Райан Каджи из Техаса. По оценке журнала, его доход составил 29,5 миллиона долларов. На втором месте оказался 22-летний Джимми Дональдсон с доходом в 24 миллиона долларов, на третьем — создатели канала Dude Perfect с заработком в 23 миллиона.

Канал Анастасии Радзинской на ютьюбе называется Like Nastya. Он представляет собой влог о жизни девочки. Первое видео на нем было опубликовано в 2016 году. Сейчас у канала 65,8 миллиона подписчиков. С 2018 года Анастасия и ее родители живут в США.