Официальный курс евро вырос на 1,43 рубля

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Курс евро к рублю, установленный Банком России на 15-17 января, вырос на 1,4338 рубля, до 86,88 рубля.

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос на 1,19827 рубля, до 75,7668 рубля.

На курс российской валюты, по мнению аналитиков, помимо прочего оказало влияние заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова по итогам переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Рябков 13 января сказал в эфире RTVI, что США и НАТО не готовы выполнять требования России. После этого акции российских компаний и рубль подешевели на торгах на Московской бирже.

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