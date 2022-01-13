Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

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Вдова лидера рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала на ютьюбе ранее неизвестную песню музыканта с альбома его первой группы «Посев».

Посев. Фрагмент альбома «Дождь в казарме». ГрОб Films

Наталья Чумакова рассказала в соцсетях, что собирается в 2022 году выпустить все аудиозаписи Егора Летова, которые у нее есть. Сейчас она опубликовала «кусочек» альбома «Дождь в казарме» (1984 год).

«Как и многое из „Посевов“, это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — сказала Чумакова. Она также опубликовала фотографию тетради Летова со словами одного из таких стихотворений — «Strange Days», написанного 15 декабря 1983 года.

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