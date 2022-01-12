Эстония, Латвия и Литва попросили НАТО увеличить военное присутствие на своей территории
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Эстония, Латвия и Литва обратились к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие. Об этом в интервью Reuters рассказала президент Эстонии Кая Каллас.
По словам Каллас, такое увеличение могло бы стать «сдерживающим фактором» для России.
Просьба стран Балтии, рассказал агентству анонимный дипломат НАТО, может быть рассмотрена в середине февраля на встрече министров обороны членов альянса.
Контингент НАТО находится в балтийских странах на постоянной основе с 2014 года, после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Сейчас в Литве, Латвии и Эстонии размещены примерно по тысяче натовских солдат.
12 января в Брюсселе впервые за два года состоялся саммит Россия — НАТО, основной темой которого была европейская безопасность. По его итогам стороны дали понять, что их позиции по принципиальным вопросам не сблизились, однако заявили, что готовы продолжать переговоры.