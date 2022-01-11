«Меня приняли за террориста. Неужели я так выгляжу?» Российский миллиардер Игорь Рыбаков пожаловался, что не может выбраться из Казахстана
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Миллиардер Игорь Рыбаков не может выехать из Казахстана, куда он приехал на новогодние каникулы. Об этом пресс-служба бизнесмена сообщила российским СМИ, в том числе Forbes и Znak.com.
Рыбаков прилетел в Казахстан 3 января. На 6 и 8 января в Алматы у него были запланированы презентация книги «ТОК» на казахском языке и бизнес-форум с местными предпринимателями. Их отменили из-за протестов, а сам бизнесмен, рассказали в его пресс-службе, остался без интернета и «практически» без связи.
10 января Рыбаков собирался вернуться в Россию, но пока ему это не удалось. Где сейчас находится бизнесмен, его представитель не уточнил. По словам самого Рыбакова, которые пресс-служба передала СМИ, он намерен выбраться из Алматы в «безопасное место» и улететь оттуда самолетом.
Рыбаков также заявил, что в СМИ ситуация в Казахстане показывается «очень однобоко», а он изнутри видит «много чего еще». Миллиардер сообщил, что собирает материалы и собирается сделать большое видео, когда выберется из Казахстана.
«Вчера на блокпосте чуть не вляпался. Меня приняли за террориста. Неужели я так выгляжу? Есть видео, как я иду под дулами автоматов. Но пока скинуть его не могу — нет интернета. Хорошо, что все хорошо закончилось. Сегодня давали интернет на час — первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», — поделился впечатлениями Рыбаков.
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На фоне протестов в Казахстане авиакомпании, в том числе российские, приостановили полеты в аэропорты страны. Россиян и иностранцев вывозят из Казахстана эвакуационными рейсами российского министерства обороны. По данным на 11 января, самолетами Минобороны вывезли более 1,7 тысячи человек.
«Аэрофлот», который прекратил выполнение рейсов в Казахстан 5 января, заявил о возобновлении ежедневных полетов в Нур-Султан с 10 января. 11 января власти Казахстана объявили о возобновлении международного авиасообщения из столицы страны.