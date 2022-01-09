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«Аэрофлот» объявил о возобновлении ежедневных рейсов в Нур-Султан с 10 января

Источник: Аэрофлот

«Аэрофлот» возобновляет рейсы в столицу Казахстана — Нур-Султан, прерванные из-за протестов в стране. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы в Нур-Султан будут совершаться ежедневно, начиная с 10 января. С этого же дня на них будет открыта свободная продажа билетов.

О возобновлении полетов в Алматы «Аэрофлот» не сообщил.

«Аэрофлот» прекратил выполнение рейсов в Казахстан вечером 5 января. Ряд рейсов в течение нескольких дней также отменили и другие российские авиакомпании — «Уральские авиалинии» и S7.

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