«Аэрофлот» объявил о возобновлении ежедневных рейсов в Нур-Султан с 10 января
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«Аэрофлот» возобновляет рейсы в столицу Казахстана — Нур-Султан, прерванные из-за протестов в стране. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Рейсы в Нур-Султан будут совершаться ежедневно, начиная с 10 января. С этого же дня на них будет открыта свободная продажа билетов.
О возобновлении полетов в Алматы «Аэрофлот» не сообщил.
«Аэрофлот» прекратил выполнение рейсов в Казахстан вечером 5 января. Ряд рейсов в течение нескольких дней также отменили и другие российские авиакомпании — «Уральские авиалинии» и S7.