Власти Казахстана заявили о почти 8 тысячах задержанных участниках протестов

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В Казахстане с начала протестов задержаны 7939 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на властей республики.

Издание KazTAG, ссылаясь на МВД, сообщает, что в Алматы в ходе рейдов на двух рынках полиция и Нацгвардия задержали 207 человек.

Днем ранее было известно о более чем 5 тысячах задержанных «за участие в беспорядках».

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на автомобильное топливо. Власти страны, по состоянию на 10 января, не сообщили данные о погибших и пострадавших среди гражданского населения, официально подтверждена гибель 17 сотрудников правоохранительных органов и двух военных. Также объявлялось о «ликвидации 26 преступников». 9 января в телеграм-канале министерства информации и общественного развития появилась информация о 164 погибших во время акций протеста, однако затем публикация этих данных была названа «технической ошибкой».