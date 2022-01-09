Во время протестов в Казахстане задержали почти шесть тысяч человек

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Обновление. В МВД уточнили, что задержаны 5969 человек, в том числе иностранные граждане, сообщил телеканал «Хабар 24». В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что возбуждено 125 уголовных дел.

Правоохранительные органы Казахстана во время протестов в республике задержали 5135 человек, сообщает издание KazTAG со ссылкой на МВД страны.

134 человека, подозреваемых в особо тяжких преступлениях, направили в изоляторы временного содержания. Еще 516 человек находятся под административным арестом. «В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия», — сказали в ведомстве.

Одновременно с этим в МВД сообщили о задержании около 300 человек, которые на машинах и пешком пытались покинуть Казахстан. Их задержали на границе с оружием и деньгами.

8 января МВД Казахстана сообщало, что с начала протестов задержаны 4266 человек.

МВД также уточнило число погибших сотрудников правоохранительных органов. Согласно новым данным, погибли 16 человек, а не 18, как об этом сообщалось 6 января. Во время протестов пострадали 1,3 тысячи полицейских, сотрудников Нацгвардии и Минобороны, а также специальных органов Казахстана. В Минобороны в то же время сообщили о гибели двоих военных.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газовое топливо. Акции протеста охватили всю страну, в том числе Алматы. На этом фоне правительство Казахстана отправили в отставку, в стране ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. В Казахстан направили миротворческие силы стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.