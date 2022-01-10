В Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Российскую делегацию возглавили заместители глав МИД и Минобороны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Женеве начался основной этап российско-американских переговоров, посвященных гарантиям безопасности. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС. Встреча проходит в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН.

Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию от США — первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Накануне стороны провели предварительные переговоры по вопросам безопасности в Европе в рамках делового ужина. Рябков заявил, что «разговор был сложный, но деловой». Других подробностей он не сообщил.

В Госдепартаменте США сообщили, что Шерман во время предварительной встречи подчеркнула приверженность Вашингтона «международным принципам суверенитета и свободы суверенных наций выбирать себе союзников».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались после сообщений о стягивании российских войск к границам Украины. Запад опасается возможного вторжения России на территорию страны. Москва это отрицала и называла сообщения о подготовке к военным действиям в Украине «безосновательным нагнетанием напряженности».

Ожидается, что основной темой переговоров станет проект договора о гарантиях безопасности, который РФ направила США и их союзникам. Российские власти, среди прочего, предложили исключить присоединение Украины и других постсоветских стран к альянсу. Вашингтон еще до начала переговоров не согласился с некоторыми предложениями Москвы.

Гарантии безопасности также обсудят на заседаниях Совета Россия — НАТО в Брюсселе и постоянного совета ОБСЕ в Вене, которые пройдут 12 января и 13 января.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!