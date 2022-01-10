США отозвали запрос об экстрадиции из Германии российского диджея Дениса Казначеева. С музыканта сняли обвинения в отмывании денег

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Минюст США снял все обвинения с российского диджея Дениса Казначеева и отозвал запрос на его экстрадицию из Германии. Об этом рассказала менеджер музыканта Дениз Глук. Она поблагодарила всех, кто поддерживал Казначеева последние полтора года.

Об отзыве экстрадиции сторону защиты информировал германский прокурор, который занимался делом Казначеева, сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Все обвинения в его адрес выглядели несуразными. Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным», — заявил он.

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Полиция Германии задержала российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине, в мае 2020 года. Его обвинили в мошенничестве и отмывании более одного миллиона долларов в даркнете в 2010-2020 годах.

Казначеев вину отрицал. Адвокат диджея Йонатан Бурмайстер заявлял, что кто-то использовал фото паспорта Казначеева для открытия аккаунтов, через которые отмывали деньги.

Через полтора месяца после ареста суд в Берлине освободил Казначеева под залог в 20 тысяч евро, а в ноябре 2021-го постановил выдать его США.

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