Российский диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США, выйдет под залог

Суд в Берлине принял решение освободить под залог в 20 тысяч евро российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, которого арестовали по запросу Минюста США. Об этом ТАСС сообщил агент Казначеева Дэнис Глюк.

По решению суда Казначеев не может покидать Берлин и должен трижды в неделю отмечаться в полиции. Когда Казначеев сможет выйти под залог, пока не сообщается.

Агент музыканта отметил, что судебное заседание по экстрадиции Казначеева в США пройдет 18 июля.

В США Дениса Казначеева обвиняют мошенничестве и отмывании более одного миллиона долларов в даркнете в 2010-2020 годах. Казначеев вину отрицает.