В Берлине задержали российского диджея Дениса Казначеева. США обвиняют его в отмывании миллиона долларов в даркнете

Полиция Германии задержала российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Сообщение об этом появилось 7 июня на его странице в фейсбуке. Предполагается, что запись опубликовали друзья Казначеева.

В сообщении сказано, что Казначеева арестовали по запросу Минюста США. В США, как утверждается, его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).

Казначеев арестован на основании ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из 24 округов штата Мэриленд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. По его данным, диджея обвиняют в отмывании более одного миллиона долларов в даркнете в 2010-2020 годах. Казначеев вину отрицает. Он заявил, что в деле указаны данные, не связанные с ним.

Друзья Казначеева допустили, что персональные данные музыканта могли украсть мошенники. Друзья диджея создали страницу для пожертвований, чтобы оплатить его судебные издержки, а также петицию в его поддержку.

По данным из открытых источников, Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштагол Кемеровской области. Он играет электронную музыку под псевдонимами Guttersnipe и Cast. На его страницу на SoundCloud подписаны более шести тысяч человек.