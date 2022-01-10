Операторы «большой четверки» пообещали бесплатную связь россиянам, находящимся в Казахстане

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Российские мобильные операторы «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 обеспечат бесплатную связь для россиян, находящихся в Казахстане. Такой договоренности с операторами достигло Минцифры, сообщает пресс-служба ведомства.

Бесплатными для россиян станут входящие и исходящие звонки, а также СМС. Бесплатный период продлится с 12 до 19 января (до этой даты в Казахстане действует режим чрезвычайного положения).

Кроме того, все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора — эти средства будут зачислены на баланс, и их можно будет использовать для оплаты услуг связи в будущем.

Как подчеркнули в Минцифры, сейчас в Казахстане находятся около 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

В Казахстане во время протестов неоднократно отключали мобильную связь и интернет. В дни наиболее активных протестов в некоторых регионах страны не работала даже проводная связь.

В комитете Госдумы по информполитике 10 января пообещали разработать законопроект об отмене роуминга при звонках в Россию для граждан страны, которые находятся в зонах ЧП за границей.

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