Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, спасла жизнь сокамернице в СИЗО

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Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, которую в мошенничестве, спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Еву Меркачеву.

По словам Меркачевой, одна из сокамерниц Раковой пыталась совершить самоубийство. «Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию», — отметила Меркачева.

Она также пояснила, что сейчас Ракова находится в камере, рассчитанной на 40 человек.

Ракова находится в СИЗО с начала октября. Всего в ее деле шесть фигурантов, под арестом находятся пятеро из них, в том числе ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Зуев находится под стражей, несмотря на серьезные трудности со здоровьем и несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявлял, что не видит необходимости «держать его за решеткой».

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