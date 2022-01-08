В Казахстане 180 продавцов сжиженного газа заподозрили в ценовом сговоре. Подорожание топлива спровоцировало акции протеста

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Антимонопольное ведомство Казахстана — Агентство по защите и развитию конкуренции — начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.

В действиях продавцов топлива, цитирует «Интерфакс» заявление агентства, обнаружены «признаки сговора в части установления и поддержания цен».

В Казахстане в январе резко выросли цены на сжиженный газ, что спровоцировало массовые акции протеста. Решение о повышении цен на топливо было отменено, а правительство отправлено в отставку, но протесты, переросшие в столкновения демонстрантов и полиции, это не остановило.

В Казахстане введен режим ЧП и комендантский час. Задержаны, по данным на 8 января, 4 266 человек. Сообщается о погибших и пострадавших сотрудниках правоохранительных органов и участниках акций протеста.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой направить в страну миротворцев. Первые миротворческие подразделения, в том числе из России, уже развернуты в Казахстане.

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