Из твиттера президента Казахстана исчез пост о 20 тысячах «террористов», напавших на Алматы

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Из верифицированного аккаунта в твиттере президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева исчез пост на английском языке «о шести волнах нападения на Алматы», в которых участвовали «20 тысяч террористов».

Также из треда удален пост, в котором были такие слова: «Я считаю, что с террористами нельзя вести никаких переговоров с террористами, их надо убивать».

Остальные посты в этом треде, опубликованном вечером 7 января, остались на месте, сообщает телеканал .

О «20 тысячах напавших на Алматы» Токаев говорил и в телеобращении, показанном днем 7 января. Однако тогда он называл нападавших на Алматы не террористами, а бандитами. Также в телеобращении Токаев заявил, что отдал приказ армии и правоохранительным органам «без предупреждения» стрелять на поражение по «террористам».

В Казахстане из-за повышения цен на газовое топливо в январе начались акции протеста, охватившие значительную часть страны, включая Алматы. На фоне протестов в отставку было отправлено правительство республики, введен режим ЧП и комендантский час.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой направить в страну миротворцев. В Казахстан, по состоянию на 8 января, прибыли миротворческие подразделения из России, Белоруссии и Армении.

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