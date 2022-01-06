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В Казахстане прекратили работу все банки

Источник: Интерфакс

В Казахстане приостановлена работа всех банков. С таким заявлением, как сообщает «Интерфакс», выступил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

По словам Рамазанова, работа всех финансовых организаций временно прекращается, «принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг».

Из-за отключения интернета в Казахстане с 5 января не проходят безналичные платежи.

В Казахстане из-за массовых протестов третий день блокируют интернет. 5 января он был полностью отключен, вечером связь начала восстанавливаться, но потом интернет снова отключили.

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