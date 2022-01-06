У посольства Казахстана в Москве задержали 10 участников пикетов

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На Чистопрудном бульваре, где находится посольство Казахстана, задержали 10 человек, вышедших на пикет в поддержку протестующих в Казахстане. Об этом сообщает .

5 января около посольства были задержаны еще не менее семи человек. Один из них вышел на одиночный пикет с плакатом «Шал, кет» (с казахского — «Старик, уходи»).

Еще шесть задержанных 5 января — активисты Революционной рабочей партии, которые вышли на «пикеты солидарности с бастующими рабочими» Казахстана. Позднее всех задержанных отпустили под обязательство о явке в полицию.

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