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У посольства Казахстана в Москве задержали 10 участников пикетов

Источник: ОВД-Инфо

На Чистопрудном бульваре, где находится посольство Казахстана, задержали 10 человек, вышедших на пикет в поддержку протестующих в Казахстане. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

5 января около посольства были задержаны еще не менее семи человек. Один из них вышел на одиночный пикет с плакатом «Шал, кет» (с казахского — «Старик, уходи»).

Еще шесть задержанных 5 января — активисты Революционной рабочей партии, которые вышли на «пикеты солидарности с бастующими рабочими» Казахстана. Позднее всех задержанных отпустили под обязательство о явке в полицию.

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