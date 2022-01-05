В Казахстане отключили интернет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

По всему Казахстану отключен интернет. Об этом свидетельствуют данные сервиса NetBlocks. Мобильная связь также почти не работает. Кроме того, прекратили вещание несколько телеканалов.

Связь в Казахстане начали блокировать 4 января на фоне массовых протестов, вызванных резким повышением цен на автомобильное топливо. 5 января, как отмечает NetBlocks, начался «общенациональный интернет-блэкаут».

Участники протестов в Казахстане вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны — в Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане — введен режим чрезвычайного положения.

Правительство страны отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что собирается обсудить вопрос о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!