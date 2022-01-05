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Протесты в Казахстане являются внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил он.

Песков также отметил важность того, чтобы в ситуацию никто не вмешивался извне. У России, добавил чиновник, власти Казахстана помощь не запрашивали.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, спровоцированные повышением цен на топливо. После начала акций власти отменили повышение, а правительство страны ушло в отставку, однако протесты продолжились. В некоторых городах участники акций стали захватывать административные здания.

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