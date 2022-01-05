Перейти к материалам
Меняемся подарками!

«Мы убеждены, что наши друзья могут самостоятельно решить внутренние проблемы». Кремль — о протестах в Казахстане

Источник: РИА Новости

Протесты в Казахстане являются внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил он.

Песков также отметил важность того, чтобы в ситуацию никто не вмешивался извне. У России, добавил чиновник, власти Казахстана помощь не запрашивали.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, спровоцированные повышением цен на топливо. После начала акций власти отменили повышение, а правительство страны ушло в отставку, однако протесты продолжились. В некоторых городах участники акций стали захватывать административные здания.

Протесты в Казахстане

Успеть сделать важное дело:
Поддержать «Медузу» —

Бегу!
Реклама