Чрезвычайное положение объявлено на всей территории Казахстана

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Режим чрезвычайного положения объявлен на всей территории Казахстана. Такое решение принято из-за массовых протестов, которые продолжаются в стране с 2 января.

Ранее чрезвычайное положение ввели в Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане.

Режим ЧП подразумевает комендантский час с 23:00 до 7:00. Кроме того, запрещаются массовые собрания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января в обращении к гражданам обещал принять максимально жесткие меры против участников уличных протестов.

Массовые протесты в Казахстане начались из-за двукратного повышения цен на автомобильное топливо. Они переросли в столкновения с полицией и поджоги, демонстранты стали захватывать административные здания.

Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку, а позднее заявил, что он сменил бывшего президента Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности Казахстана.

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