Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов. Ее рыночная стоимость превысила объем фондового рынка Германии

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Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла трех триллионов долларов, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В середине первого дня торгов в 2022 году акции Apple подорожали почти на 3% — до 182,86 доллара за ценную бумагу. Позже стоимость акций производителя iPhone упала ниже 182 долларов, в результате чего капитализация компании опустилась чуть ниже отметки в три триллиона долларов.

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В августе 2020 года капитализация Apple впервые в ее истории превысила два триллиона долларов. Компании понадобилось около 16 месяцев, чтобы достичь отметки три триллиона долларов. Это больше объема всего фондового рынка Германии или экономики Великобритании, отмечает Bloomberg.

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