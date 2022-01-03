Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов. Ее рыночная стоимость превысила объем фондового рынка Германии
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»
Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла трех триллионов долларов, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
В середине первого дня торгов в 2022 году акции Apple подорожали почти на 3% — до 182,86 доллара за ценную бумагу. Позже стоимость акций производителя iPhone упала ниже 182 долларов, в результате чего капитализация компании опустилась чуть ниже отметки в три триллиона долларов.
Подарите себе «Медузу»
В 2021 году «Медуза» смогла выжить — благодаря читателям. Но нам по-прежнему нужна поддержка. Один раз или регулярно, маленькая сумма или большая — любая помощь критически важна. В 2022-м наша редакция может рассчитывать только на вас. А вы знаете, что делать.
В августе 2020 года капитализация Apple впервые в ее истории превысила два триллиона долларов. Компании понадобилось около 16 месяцев, чтобы достичь отметки три триллиона долларов. Это больше объема всего фондового рынка Германии или экономики Великобритании, отмечает Bloomberg.