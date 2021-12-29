Apple раздала своим инженерам бонусы акциями на сумму до 180 тысяч долларов Так компания пытается удержать сотрудников от перехода к конкурентам
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Компания Apple объявила о закрытой программе поощрения для инженеров, которые занимаются кремниевыми микросхемами, программным и аппаратным обеспечением. Об этом Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией. Корпорация решила выдать сотрудникам бонусы в виде своих акций с ограниченным правом распоряжения. Окончательно права на них они получат через четыре года.
Всего такую награду за отличные результаты получили от 10% до 20% инженеров соответствующих подразделений. Поощрение стало неожиданностью для премируемых и отличалось от обычных пакетов вознаграждений Apple, куда входят базовый оклад, акции и денежные выплаты — в том числе своим размером.
По словам собеседников Bloomberg, денежный эквивалент бонусов варьировался в диапазоне от 50 тысяч до 180 тысяч долларов, а многие сотрудники получили акции на сумму около 80 тысяч, 100 тысяч и 120 тысяч долларов. В некоторых случаях величина полученного вознаграждения сравнялась по сумме с ежегодными бонусами, которые в компании получают менеджеры инженерных специальностей. При этом размер бонусов увеличится, если стоимость акций Apple будет расти, отмечает агентство.
Представитель компании отказался от комментариев.
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Apple борется за талантливых сотрудников с другими компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами, причем Meta Platforms представляет для нее особую угрозу, считает Bloomberg. За последние несколько месяцев владелец Facebook переманил у производителя iPhone около 100 инженеров, а ключевые сотрудники Meta уходили работать в Apple.
Основываясь на планах компаний по выпуску устройств для виртуальной реальности и умных часов, агентство предполагает, что в скором времени Apple и Meta развернут «ожесточенную конкуренцию» на этом рынке.