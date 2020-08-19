Капитализация Apple впервые превысила два триллиона долларов. Еще в марте компания стоила триллион

Капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила два триллиона долларов.

За последний год акции компании выросли в цене почти на 60%.

В марте на фоне начала пандемии коронавируса и вызванной этим частичной приостановки производства стоимость Apple начала резко падать — капитализация компании вернулась на уровень в триллион долларов, уменьшившись за месяц более чем на 300 миллиардов. Позже, однако, на фоне роста спроса на технику для удаленной работы котировки Apple начали быстро расти.

Ранее уровня капитализации в размере двух триллионов долларов удавалось достичь только энергетической компании Saudi Aramco. Сейчас эта компания подешевела примерно до 1,8 триллиона на фоне избытка предложения нефти на рынке и общего падения мировой экономики, вызванного пандемией.

Впервые отметку в триллион долларов капитализации Apple преодолела в августе 2018 года.