Tesla отзовет 475 тысяч электромобилей. Это почти столько же, сколько компания выпустила за весь 2020 год

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Tesla отзовет в США 475 тысяч своих электромобилей из-за технических неисправностей, которые могут увеличить риск аварий. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, будут отозваны все 356 тысяч Model 3, выпущенных в 2017-2020 годах. При открывании и закрывании багажника у них могут повредиться провода камеры заднего вида, из-за чего она перестанет работать.

Кроме того, под отзыв попали 119 тысяч автомобилей Model S, выпущенных с 2014 года. В них заменят замок, из-за неисправности которого может внезапно открыться капот.

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Обе проблемы будут исправлены без взимания дополнительной платы, заверили в Tesla.

Количество отозванных автомобилей примерно соответствует всему объему выпуска Tesla в 2020 году. Тогда компания произвела почти 510 тысяч электромобилей.

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