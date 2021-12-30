Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за случаев коронавируса среди игроков

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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отказался от дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение об отмене чемпионата принято ради безопасности всех его участников на фоне распространения варианта коронавируса омикрон, заявило руководство IIHF.

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Чемпионат начался 26 декабря, он проходил в Канаде. Согласно правилам турнира в этом году, если в команде выявили коронавирус, ей засчитывали техническое поражение и отправляли на карантин.

28 декабря из-за случаев коронавируса техническое поражения получила сборная США, которая должна была сыграть против Швейцарии. 29 декабря по аналогичным причинам техническое поражение присудили командам Чехии (в матче с Финляндией) и России (в матче со Словакией).

После этого совет IIHF собрался на совещание по поводу целесообразности дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. «То, что творится на чемпионате сейчас, — это кошмар, настоящий кошмар», — заявил РИА Новости почетный президент IIHF Рене Фазель.

Молодежный чемпионат мира проходит ежегодно с 1977 года. До этого его на разу не отменяли — в том числе в период пандемии коронавируса.

В последние несколько суток в США и ряде стран западной Европы были обновлены рекорды по количеству новых случаев коронавируса. Это происходит на фоне распространения нового штамма омикрон, который вытесняет ранее доминировавший вариант дельта.

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