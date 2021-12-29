Суд отказался отменить неустойку, назначенную Google по иску «Царьграда». Ее сумма может превысить весь объем мирового богатства, подсчитал Google

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Арбитражный суд Московского округа отказался приостановить начисление неустойки, назначенной корпорации Google по иску российского телеканала «Царьград». Об этом говорится в карточке дела в системе «Электронное правосудие». На нее обратил внимание Forbes.

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«Царьград» в августе 2020 года подал иск к трем юридически лицам Google из-за блокировки своего ютьюб-канала. В Google блокировку объяснили тем, что владелец «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями США. В апреле 2021 года суд встал на сторону «Царьграда», отметив, что блокировка произошла спустя шесть лет после попадания Малофеева под санкции.

Суд поручил Google восстановить ютьюб-канал «Царьграда» в течение пяти дней. Если Google не подчинится, на шестой день с корпорации начнут взыскивать судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей ежедневно до исполнения решения суда. При этом каждую неделю сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза, говорилось в судебном решении.

20 декабря апелляционная инстанция ограничила сумму неустойки, постановив, что в течение первых девяти месяцев она не может превышать миллиард рублей (затем ограничение на максимальную сумму снимается).

27 декабря Google обжаловал решение суда по иску «Царьграда». На время рассмотрения жалобы компания попросила приостановить начисление неустойки, назвав ее беспрецедентной для российской судебной практики. По подсчетам Google, за полтора года сумма неустойки превысит объем всего мирового богатства, которое оценивают больше чем в 500 триллионов долларов.

В августе в Google заявили, что решение суда по иску «Царьграда» ставит по угрозу удаление из поисковой выдачи контента, признанного в России запрещенным.

В декабре Google получил штраф 7,22 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию Meta, владеющую Facebook, за это нарушение оштрафовали на 1,99 миллиарда рублей.

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