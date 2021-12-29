Путин предложил лишать иностранцев российского гражданства за госизмену, организацию массовых беспорядков и торговлю наркотиками

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Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о российском гражданстве. Среди прочего, документ расширяет перечень преступлений, за совершение которых будут лишать приобретенного гражданства.

В законопроекте предлагается ввести институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Среди оснований для прекращения гражданства — добровольное желание гражданина, а также совершение преступления, подготовка к нему или покушение на преступление. При этом во втором случае речь идет о прекращении приобретенного гражданства.

Согласно инициативе, список преступлений, за совершение которых иностранцев будут лишать гражданства РФ, предлагается дополнить:

тяжкими преступлениями против государства — в том числе организация массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК РФ), госизмена (статья 275 УК) и шпионаж (276 УК);

преступлениями в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ — в том числе незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере (части 2 и 3 статьи 228 УК), производство или сбыт наркотиков (части 3-5 статьи 228.1 УК).

Сейчас иностранцев могут лишить российского гражданства из-за преступлений террористической направленности: террористический акт (статья 205), призывы к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК), захват заложников (статья 206 УК) и другие.

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Проект закона также предусматривает распространение процедуры упрощенного получения гражданства на более чем 20 категорий лиц. В частности, речь идет о соотечественниках — гражданах бывшего СССР и их детях, а также людях, близкие родственники которых живут в России и имеют российское гражданство. Инвесторы и квалифицированные специалисты в этот список не вошли.

Иностранцы, вступающие в браки с россиянами, могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства только при наличии в этом браке общего ребенка. Эту меру объяснили борьбой с фиктивными браками.

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