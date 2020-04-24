Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. Теперь для этого не надо будет отказываться от иностранного
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получениие гражданства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства. Помимо этого, граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.
Иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в России, смогут получать гражданство по упрощенной процедуре.
Также президент подписал закон, освобождающий от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей ДНР и ЛНР, подающих заявления о вступлении в российское гражданство.